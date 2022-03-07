Окупанти розбомбили дві нафтобази на Житомирщині, – ДСНС. ВIДЕО

В понеділок, 7 березня, близько 20:20 внаслідок двох авіаударів сталося влучання в нафтобази у м. Житомир та смт Черняхів.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, у Житомирі виникло загорання резервуару ємністю 10 тисяч кубометрів, за попередніми даними, жертв та постраждалих немає, до гасіння пожежі залучено 20 осіб та 4 од. техніки ДСНС.

В ДСНС уточнили, що станом на 21:30 у м. Житомир пожежу локалізовано.

"Триває гасіння двох резервуарів ємністю по 10 тис. м. куб. Всього на території нафтобази 9 резервуарів. Підрозділи ДСНС готуються до пінної атаки. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 30 осіб та 7 од. техніки ДСНС", – йдеться у повідомленні.

Водночас у смт Черняхів сталося загорання двох напівпорожніх резервуарів ємністю по 2 тисячі кубометрів. Всього на території нафтобази 17 резервуарів. Відстань до житлових будинків близько 500-600 м. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 24 особи та 5 од. техніки ДСНС.