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IT-компанія Andersen припиняє роботу в Росії

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IT-компанія Andersen припиняє роботу в Росії

Міжнародна аутсорсингова компанія, орієнтована на розробку програмного забезпечення, Andersen припиняє роботу в Росії.

Про це йдеться в повідомленні компанії у Facebook.

"Компанія Andersen припиняє роботу в РФ та розриває партнерські стосунки з російськими клієнтами. Також ми виділяємо $1,5 млн на допомогу нашим колегам з України", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що міжнародні аудиторські компанії "великої четвірки" оголосили про припинення своєї діяльності в Росії через вторгнення в Україну.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Facebook


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