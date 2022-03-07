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Румунія та Естонія скасували дозволи на перевезення гуманітарних вантажів в Україну

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Румунія та Естонія скасували дозволи на перевезення гуманітарних вантажів в Україну

Румунія та Естонія доєдналися до країн, які дозволити перевезення, включно із транзитом, вантажів гуманітарної допомоги на бездозвільній основі.

Про це йдться в повідомленні "Укртрансбезпеки".

Раніше бездозвільний режим для перевізників гуманітарних вантажів в Україну ввели Австрія, Литва, Латвія, Словаччина, Польща, Німеччина та Угорщина.

Також в "Укртрансбезпеці" нагадали, що для перетину кордону з Польщею перевізники мають завчасно заповнити форму за посиланням. Також Республіка Польща скасувала плату за користування усіма дорогами для перевізників гуманітарних вантажів. Для всіх громадян України, які вимушено залишають власну країну, польська сторона забезпечить безоплатний проїзд залізничним транспортом.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Facebook


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08.03.2022 09:16 Відповісти
 
 