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Російські війська завдали шкоди транспортній інфраструктурі України на $10 мільярдів, – Кубраков

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Російські війська завдали шкоди транспортній інфраструктурі України на $10 мільярдів, – Кубраков

Російські війська завдали шкоди транспортній інфраструктурі України на понад $10 млрд.

Про це розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в ефірі телеканалу "Рада", передає Укрінформ.

"На кінець минулого тижня ми підрахували ті збитки, які стосуються виключно транспортної інфраструктури. Це ми говоримо про дороги, мости, залізницю і те обладнання, яке було пошкоджено при обстрілах наших аеропортів. От на кінець минулого тижня ця цифра перевищувала $10 млрд", – сказав Кубраков.

За його словами, більшість пошкоджених об'єктів Україна зможе відновити за один рік, великі та комплексні об'єкти будуть відновлені строком до двох років.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Укрінформ


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