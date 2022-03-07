Російські війська завдали шкоди транспортній інфраструктурі України на $10 мільярдів, – Кубраков

Російські війська завдали шкоди транспортній інфраструктурі України на понад $10 млрд.

Про це розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в ефірі телеканалу "Рада", передає Укрінформ.

"На кінець минулого тижня ми підрахували ті збитки, які стосуються виключно транспортної інфраструктури. Це ми говоримо про дороги, мости, залізницю і те обладнання, яке було пошкоджено при обстрілах наших аеропортів. От на кінець минулого тижня ця цифра перевищувала $10 млрд", – сказав Кубраков.

За його словами, більшість пошкоджених об'єктів Україна зможе відновити за один рік, великі та комплексні об'єкти будуть відновлені строком до двох років.