"Метінвест" перевів майже всі металургійні підприємства в режим консервації, ГЗК компанії працюють

Металургійні підприємства гірничо-металургійної групи "Метінвест" переведені в режим консервації, гірничо-збагачувальні комбінати продовжують роботу.

Про це йдеться в повідомленні "Метінвесту".

"Наразі вирішили продовжити режим гарячої консервації ще на один тиждень. На Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча та "Азовсталі" продовжує працювати персонал, який забезпечує підтримку життєдіяльності обладнання та стежить за тим, щоб не допустити техногенних аварій", – йдеться у повідомленні.

Крім того, частину обладнання комбінату "Запоріжсталь", заводу "Запоріжкокс" та Запорізького ливарно-механічного заводу з 4 березня також переведено в режим гарячої консервації. З 5 березня в межах консервації призупинено виробничі процеси фактично у всіх цехах заводу "Запоріжвогнетрив".

Водночас комбінат "Каметсталь" (колишній Дніпровський метзавод та Дніпровський коксохім) працює у штатному режимі. "Метінвест Покровськвугілля" працює з дещо зниженим завантаженням.

Гірничодобувні підприємства "Метінвесту" в Кривому Розі – Північний, Центральний та Інгулецький ГЗК – також продовжують працювати та відвантажувати готову продукцію. Зокрема, Північний ГЗК виробляє та відвантажує окатиші, а Інгулецький ГЗК – залізорудний концентрат. Центральний ГЗК виробляє та відвантажує концентрат та окатиші. Водночас завантаження потужностей комбінатів сьогодні дещо зменшено.

В "Метінвесті" додали, що Авдіївський коксохімічний завод перевів частину потужностей у режим консервації.

"Через бойові дії завод призупинив роботу коксових цехів №2, №3 та №4, а також другого хімічного крила – вуглепідготовки та уловлювання. Наразі частина працівників продовжує працювати в режимі 24/7. Також працюють зміни спеціалістів, які забезпечують збереження законсервованих потужностей", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, 24 лютого "Метінвест" оголосив про переведення частини обладнання своїх маріупольських підприємств – Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча та "Азовсталі" – в режим гарячої консервації задля гарантування безпеки працівників та збереження обладнання.