Одна з найбільших страхових компаній у Європі закриє представництво в Москві

Італійська страхова група Assicurazioni Generali через російську воєнну агресію проти України закриє своє представництво в Москві, а також утримається від управління своєю часткою в російській страховій компанії "Ингосстрах", де їй належить 38,5% акцій.

Як повідомляється на сайті італійської групи, представники Generali у правлінні російського страховика підуть у відставку з займаних посад.

Крім того, в Росії припинить діяльність структура Generali – Europ Assistance.

"Незначний вплив Generali на російському ринку з точки зору інвестицій та страхового бізнесу також постійно оцінюється та повністю відповідає всім застосовним санкціям", – наголошується у повідомленні.

Група також вирішила пожертвувати 3 мільйони євро на підтримку програм у справах біженців, включаючи пожертвування УВКБ ООН.

Assicurazioni Generali створена у 1831 році, зараз це найбільша страхова компанія Італії та одна з найбільших у Європі. Штаб-квартира знаходиться у Трієсті. Діяльність компанії зосереджена у Європі, на Близькому Сході та у Східній Азії, наразі вона працює в 50 країнах, де обслуговує близько 61 млн клієнтів. Штат страховика налічує 72 тис. осіб. До 2013 року Generali також працювала в Україні, але продала свій підрозділ.