Одна з найбільших туристичних компаній призупинила закордонні тури для росіян

Один з найбільших в РФ туроператорів Anex Tour призупинив перевезення туристів за закордонними напрямками через ризик арешту літаків.

Про це заявила голова Ростуризму Заріна Догузова, повідомляє російський Інтерфакс.

"За рекомендацією Росавіації Anex Tour призупинив перевезення у закордонних напрямках у зв'язку з ризиком арешту літаків. Рейси для повернення до Росії продовжуються, туроператор допоможе своїм туристам повернутися додому", – написала російська чиновниця.

В суботу Росавіація рекомендувала російським авіакомпаніям припинити з 6 березня міжнародні рейси через масові арешти літаків за кордоном. Обмеження не торкаються авіакомпаній, у яких в експлуатації знаходяться літаки іноземної або російської реєстрації "і відсутні ризики їх арешту або затримання".

Про зупинення польотів за кордон з 8 березня серед інших російських авіакомпаній раніше оголосила AZUR air, партнер туроператора Anex Tour. Авіакомпанія повідомила, що продовжуватиме виконувати вивізні рейси для росіян, які зараз перебувають за кордоном: у Мексиці, Домінікані, Кубі, Туреччині, Єгипті, В'єтнамі та на Мальдівських островах. Після 8 березня у вивізній програмі буде задіяно літаки, зареєстровані в державному реєстрі повітряних суден РФ.

ANEX Tour раніше пропонувала росіянам тури до 32 країн світу, вона входить до складу турецького холдингу Anex Tourism Group, який також має дочірню компанію в Україні.