Найбільша біржа фрілансу у світі припинить роботу в Росії та Білорусі

Глобальна платформа для пошуку віддаленої роботи Upwork зупиняє роботу в Росії та Білорусі.

Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив на своєму каналі у Telegram.

"Поясню, наскільки важливо, що Upwork відмовився обслуговувати клієнтів із РФ. Upwork – найбільша біржа фрілансу у світі. IT-фахівці, маркетологи, спеціалісти інших цифрових професій знаходять безліч клієнтів через Upwork. Сотні мільйонів доларів надходили до гаманців фахівців РФ від клієнтів з усього світу щомісяця", – пояснив Федоров.

"Закриття Upwork – це понад 100 000 громадян, які втратять роботу в IT. Тільки через те, що вони мовчать, коли їхній диктатор убиває жителів нашої країни", – додав міністр.

Він уточнив, що відтепер громадяни РФ не зможуть реєструвати акаунти на біржі, поточні акаунти стануть "невидимими" для клієнтів, а поточні контракти мусять бути розірвані до 1 травня.

"Це мужнє рішення команди Upwork. Ми безмежно вдячні за нього. А ми фокусуємося на діалозі з іншими біржами фрілансу, які, я впевнений, ухвалять аналогічні рішення", – додав Федоров.