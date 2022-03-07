Курс російського рубля впав за добу ще на 25%, – Forex
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Котирування російського рубля до долара США станом на вечір понеділка зросли до 152,47 руб./$, за день курс російської валюти впав на 25,36%.
Про це свідчать дані платформи ForexClub.
Котирування рубля до євро зросли на 24,5% за добу – до 164,4 руб./євро.
Зазначимо, що до відкритого воєнного вторгнення в Україну офіційний курс рубля до долара США становив 75-76 руб., до євро – 86-87 руб.
4 березня Банк Росії знизив офіційні курси долара та євро до 105,81 та 116,53 руб. відповідно, а також призупинив торги на всіх ринках Московської біржі до 9 березня.
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Автор: Евгений Сивков
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