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Курс російського рубля впав за добу ще на 25%, – Forex

Новини БізнесЦензор Фінанси

Курс російського рубля впав за добу ще на 25%, – Forex

Котирування російського рубля до долара США станом на вечір понеділка зросли до 152,47 руб./$, за день курс російської валюти впав на 25,36%.

Про це свідчать дані платформи ForexClub.

Котирування рубля до євро зросли на 24,5% за добу – до 164,4 руб./євро.

Зазначимо, що до відкритого воєнного вторгнення в Україну офіційний курс рубля до долара США становив 75-76 руб., до євро – 86-87 руб.

4 березня Банк Росії знизив офіційні курси долара та євро до 105,81 та 116,53 руб. відповідно, а також призупинив торги на всіх ринках Московської біржі до 9 березня.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+14
ЧОРНИЙ ПЕСЕЦЬ: АГОВ КАЦАПИ, Я ВЖЕ У ВАС:
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07.03.2022 21:18
+3
Пацаны в школе спорят..да мой дед тоже воевал , тю так он маленький был шо делал ...А он снаряды подавал И шо ему говорили_ ГУТ ВОЛЬДЕМАР ГУТТ
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07.03.2022 22:03
+3
ТАК РУБЛЬ УЖЕ ХЙБЛЬ !)
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08.03.2022 00:55
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ЧОРНИЙ ПЕСЕЦЬ: АГОВ КАЦАПИ, Я ВЖЕ У ВАС:
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07.03.2022 21:18 Відповісти
Пацаны в школе спорят..да мой дед тоже воевал , тю так он маленький был шо делал ...А он снаряды подавал И шо ему говорили_ ГУТ ВОЛЬДЕМАР ГУТТ
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07.03.2022 22:03 Відповісти
Ай люююбооооо!Ай харашоооо!
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07.03.2022 22:53 Відповісти
ТАК РУБЛЬ УЖЕ ХЙБЛЬ !)
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08.03.2022 00:55 Відповісти
Срубль перевтілюється у *****!
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08.03.2022 02:05 Відповісти
Да ладно, рубль як коштував СТО копійок так і коштує. НАЙСТАБІЛЬНІША ВАЛЮТА В СВІТІ...***
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08.03.2022 06:13 Відповісти
Крипта физически анонимна, говорили они
Крипта физически не подконтрольна государству, говорили они
Крипта новая нефть, говорили они...

Coinbase заблокировала более 25 тыс. криптовалютных кошельков из России в рамках новых санкций
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08.03.2022 10:36 Відповісти
Зараз для всіх кацапів сама актуальна настільна книга)
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08.03.2022 11:59 Відповісти
и как же? - никак.
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08.03.2022 13:25 Відповісти
КАК ОТВАЖНЫЙ РУБЛЬ ХИТРОГО ДОЛЛАРА ПОБЕДИЛ. СКАЗКА.
Автор: Евгений Сивков
https://xn--80acbrpnlexor7gsa.xn--p1ai/
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08.03.2022 12:01 Відповісти
 
 