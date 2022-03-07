Курс російського рубля впав за добу ще на 25%, – Forex

Котирування російського рубля до долара США станом на вечір понеділка зросли до 152,47 руб./$, за день курс російської валюти впав на 25,36%.

Про це свідчать дані платформи ForexClub.

Котирування рубля до євро зросли на 24,5% за добу – до 164,4 руб./євро.

Зазначимо, що до відкритого воєнного вторгнення в Україну офіційний курс рубля до долара США становив 75-76 руб., до євро – 86-87 руб.

4 березня Банк Росії знизив офіційні курси долара та євро до 105,81 та 116,53 руб. відповідно, а також призупинив торги на всіх ринках Московської біржі до 9 березня.