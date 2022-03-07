Кабмін встановив пільгову ціну на газ для ТЕС

Кабінет міністрів зобов’язав НАК "Нафтогаз України" продавати газ для потреб всіх теплових електростанцій за ціною 7 грн за кубометр.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба уряду.

"Прийняли рішення, що 12 українських ТЕС відтепер зможуть отримувати газ від НАК "Нафтогаз" по ціні 7 грн за кубічний метр. Це дозволить відповідним підприємствам купувати необхідні обсяги блакитного палива, аби стабільно продовжувати роботу та поставляти українським родинам електроенергію, незважаючи на можливі перебої з поставками вугільної продукції, що також дуже важливо", – сказав Шмигаль.

За його словами, таке рішення має сприяти забезпеченню нормальної роботи об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема, тих, які постачають людям електроенергію, тепло та воду.

Як повідомлялося, у грудні минулого року Кабінет міністрів ухвалив рішення про умови надання допоміжної послуги об'єктами вугільної теплової генерації (ТЕС та ТЕЦ, основним проєктним видом палива для яких є вугілля) під час роботи на резервному паливі – газі. Рішення передбачало переведення на газ лише частини ТЕС шляхом встановлення відповідної доплати, яку мало сплачувати НЕК "Укренерго".

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій генкомпаній (ГК ТЕС) України станом на 21 лютого 2022 року становили 697,4 тис. тонн, однак після початку активної фази російської війни імпорт вугілля в Україну морем припинився.