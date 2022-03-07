Уряд дозволив місцевій владі контролювати ціни на продукти, ліки та паливо

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє обласним військовим адміністраціям спільно з Нацполіцією та Держлікслужбою здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти харчування, ліки та паливо.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба уряду.

"Уряд та місцева влада активно вживають додаткових заходів, аби стабілізувати ціни на товари першої необхідності", – сказав Шмигаль.

Він також наголосив, що підприємцям не варто намагатися заробити на війні.

Як повідомлялося, Шмигаль також повідомив, що Кабмін сформував пакет рішень, які мають підтримати український бізнес під час війни. Зокрема, він передбачає скасування перевірок та запровадження ряду податкових пільгю