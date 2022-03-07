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Японський бренд Uniqlo вирішив продовжити роботу своїх магазинів в Росії

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Японський бренд Uniqlo вирішив продовжити роботу своїх магазинів в Росії

Власник мережі магазинів одягу Uniqlo – японська компанія Fast Retailing – не припинятиме роботу своїх магазинів в Росії.

Як повідомляє Reuters, таким чином Uniqlo залишається серед невеликої групи міжнародних компаній, які продовжують працювати в РФ, тоді як десятки світових брендів тимчасово припиняють діяльність або залишають країну через вторгнення в Україну.

"Одяг – це життєва потреба. Люди Росії мають таке ж право на життя, як і ми", – зазначив генеральний директор Fast Retailing Тадаші Янай у коментарі Nikkei, додавши, що кожна країна має протистояти війні.

Представники Fast Retailing уточнили, що компанія не помітила помітного впливу на ланцюг поставок або логістику в Росії, де Uniqlo має 49 магазинів.

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Раніше японська Fast Retailing Co. у відповідь на надзвичайну гуманітарну ситуацію в Україні оголосила про виділення $10 млн Агентству ООН (UNHCR) у справах біженців для підтримки людей, змушених залишити свої будинки через військову агресію Росії. Компанія також обіцяла пожертвувати 100 тис. одиниць одягу та інших предметів Uniqlo, а також 100 тис. одиниць зимового одягу, зібраних у магазинах Uniqlo у Японії у рамках програми утилізації. Відповідно до потреб UNHCR, ці предмети будуть передані біженцям у Польщі та інших країнах.

Uniqlo – японська роздрібна мережа повсякденного одягу "для всіх". Належить японському холдингу Fast Retailing Co. Станом на середину 2017 року під вивіскою Uniqlo працювало 1 800 точок у 18 країнах світу.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Reuters


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Санкції мають поширитися й на цих мерзотників хто досі працює там!
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07.03.2022 20:36 Відповісти
ЯВНО КАКИЕ ТО МАФИОЗНЫЕ ЧЕРТИ !!!
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08.03.2022 00:00 Відповісти
Придется дизайн менять. Красных пятнышек добавить на жопонские ватники. И на сраке букву зе. Я так понимаю мечи для сипукки слать вам бесполезно
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08.03.2022 00:49 Відповісти
 
 