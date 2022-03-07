Канада ввела санкції проти 10 росіян через війну в Україні (оновлено)

Канада вводить санкції проти 10 фізичних осіб із РФ у зв'язку з воєнними діями Росії в Україні.

Про це заявив канадський прем'єр Джастін Трюдо в ході пресконференції з прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном і прем'єром Нідерландів Марком Рютте, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні Канада оголошує про нові санкції щодо 10 фізичних осіб, причетних до цього невиправданого вторгнення. Серед них – колишні та чинні високопосадовці, олігархи та прихильники російського керівництва", – сказав Трюдо.

Трюдо не назвав осіб, проти яких запроваджуються обмежувальні заходи.

Канадський прем'єр уточнив, що ці заходи – доповнення до раніше введених санкцій, зокрема мита на імпорт російських та білоруських товарів.

Як зазначається на сайті уряду Канади, під санкції потрапив російський олігарх Олег Дерепаска та пропагандисти Владімір Соловйов, Маргарита Симоньян та Костянтин Ернст.

Крім того, канадські санкції запроваджені щодо міністра охорони здоров'я РФ Міхаіла Мурашко та міністр сільського господарства Дмітрія Патрушева, депутата Держдуми Павла Крашеннікова, прессекретаря російського президента Дмітрія Пєскова, а також двох чиновників ФСБ – Віктора Гаврилова та Дмітрия Іванова.

Раніше повідомлялося, що в Білому домі 3 березня заявили, що запроваджують повні блокувальні санкції стосовно прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, російських бізнесменів Євгена Пригожина, Бориса і Аркадія Ротенбергів, а також Алішера Усманова.