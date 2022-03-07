G7 хоче обмежити імпорт із Росії за аналогією з білоруським

Виконавчий заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив про плани ввести проти Росії обмеження, аналогічні тим, які вже діють стосовно Білорусі.

"Експортний контроль нині запроваджено і для Росії, і для Білорусі. Для Білорусі запроваджено низку заборон на ввезення деяких категорій товарів. Планується поширити такі самі заборони й на Росію", – сказав Домбровскіс агентству BNS, не уточнивши, на які саме товари може поширитися заборона у випадку Росії, передає Інтерфакс-Україна.

Домбровскіс повідомив, що країни "Великої сімки" (G7), до якої, крім найбільших держав ЄС, входять США, Великобританія, Канада та Японія, готуються оголосити про відміну режиму найбільшого сприяння в торгівлі з Росією та Білоруссю. До угоди можуть приєднатися інші країни.

"Це дозволить обкласти імпорт з Росії та Білорусі додатковими митними тарифами. Канада вже оголосила про це, і зараз ведеться робота на рівні G7 і ширше щодо ухвалення такого рішення. Це може стати питанням найближчих днів", – сказав Домбровскіс.

На питання про готовність зосередитися на санкціях в енергетичному секторі з урахуванням значної залежності Європи від російських енергоресурсів Домбровскіс наголосив: "Питання перебуває на стадії обговорення і жодна з опцій не знята з порядку денного".

Він повідомив, що ЄК також провела оцінку ситуації, яка може скластися після припинення постачання російського газу.

"У міру наближення весни треба починати серйозну підготовку до наступної зими за допомогою таких заходів, як, наприклад, спільні закупівлі природного газу з думкою про створення стратегічних запасів, які скоротили б залежність ЄС від російських поставок, оскільки в цьому сенсі багато країн у тому числі й Латвія, на 100% залежать від постачання російського газу", – сказав Домбровскіс.

У вівторок, 8 березня, ЄК оприлюднить пропозиції з питань енергетики та можливі варіанти дій у цій сфері.

ЄС ввів низку санкцій щодо Росії після того, як президент РФ Володимир Путін оголосив початок військової агресії в Україні вранці 24 лютого. Зокрема, були заборонені будь-які операції з Центральним банком Росії та будь-якою установою, що діє від його імені.

Із 12 березня від системи SWIFT буде відключено російські банки "Открытие", "Новікомбанк", "Промсвязьбанк", "АБ Росія", "Совкомбанк", "ВЕБ.РФ" (раніше "Внєшекономбанк"), банк "ВТБ", а також всі дочірні структури цих банків.

З Білорусі заборонено ввезення калійної солі, виробів із дерева, цементу, заліза, сталі, каучуку та товарів подвійного призначення.