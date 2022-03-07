"Газпром" забронював додаткові потужності газопроводу "Ямал-Європа" на наступну ніч

"Газпром" забронював додаткові транспортні потужності газопроводу "Ямал-Європа" на ніч із 7 на 8 березня.

Про це свідчать результати внутрішньоденного аукціону бронювання на платформі GSA Platform, передає Інтерфакс-Україна.

На повну газову добу 7 березня "Газпром" забронював прокачування по "Ямалу-Європі" 0,6 млн кубометрів за годину. А з 21:00 за київським часом до ранку вівторка замовлено додатково 1,3 млн кубометрів за годину.

"Газпром" з кінця лютого щодня збільшує прокачування МГ "Ямал-Європа" в нічний час, оскільки профіль погоди сильно помінявся – вдень повітря розігрівається весняним сонцем, а вночі повітряні маси сильно охолоджуються в умовах ясної погоди.

Крім російської військової агресії проти України (ринок вважає, що з кожним днем ​​ризики цього напряму зростають), цього тижня в Європі спостерігається різке зниження вироблення електроенергії за рахунок відновлюваних джерел – вітрогенерації. Ще одним фактором напруги на ринку стала невизначеність із поставками російського вугілля, СПГ та нафти.

Газопровід "Ямал-Європа" протяжністю понад 2 тис. км йде від російського Торжка до німецького Франкфурта-на-Одері. Його потужність становить 33 млрд кубометрів на рік, або близько 100 млн кубометрів на добу.