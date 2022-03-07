Мережа магазинів Eva заявила, що зняла торгову націнку на 500 товарів соціальної групи

Мережа Eva прибрала торгову націнку на 500 товарів соціальної групи, яка планує розширювати цей перелік у міру відновлення поставок від виробників

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

На решту асортименту встановлено мінімальну торгову націнку у розмірі 10%.

Як повідомили в компанії, на даний час підтримується робота 803 магазинів по всій Україні. У них укріплені вітрини, вимкнено музику в залах, щоб не заглушати сирену тривоги.

Оперативний штаб Eva надав допомогу за 150 запитами волонтерів, органів влади, тероборони з 93 міст та сіл у 22 областях України.

"4 березня підписано контракт на постачання 200 бронежилетів 4 класу з Ізраїлю для територіальної оборони Дніпра", – сказано в повідомленні.

Крім того, на початку березня компанія сплатила до держбюджету близько 110 млн грн податків, включаючи 40 млн грн авансовим платежем.

ТОВ "РУШ" (Дніпро) засноване у 2002 році. Має 52 власні торгові марки, які представлені товарами для дому, парфумерією, косметикою, біжутерією, засобами особистої гігієни, аксесуарами, білизною та дитячими товарами. Штат працівників мережі налічує близько 14 тис. осіб. Керує мережею більш ніж з 1 тис. парфумерно-косметичних магазинів Eva в Україні.

Компанія Nometros Investments Ltd. (Кіпр) придбала 100% ТОВ "РУШ" у 2008 році.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, кінцевими бенефіціарами компанії є українські бізнесмени Руслан Шостак та Валерій Кіптик (по 50%).

Згідно з річним звітом, за підсумками 2020 року чистий дохід "РУШ" зріс на 6,7% порівняно з 2019 роком – до 13,4 млрд грн, чистий прибуток – на 69,3%, до 540,1 млн грн.