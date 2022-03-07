Польща створить фонд на $1,7 мільярда для допомоги українським біженцям

Польський уряд ухвалив проєкт закону про створення фонду у розмірі 8 млрд злотих ($1,75 млрд) для допомоги біженцям з України.

Про це повідомляє Reuters, передає Європейська правда.

Понад 1 млн людей перетнули кордон Польщі з Україною. Багато тисяч були розміщені по всій країні, але зусилля з надання допомоги переважно взяли на себе неурядові організації, волонтери та муніципалітети.

Законодавство має на меті дозволити фінансування харчування та тимчасового житла для біженців, а також заходи, які дозволять їм легально працювати та отримати доступ до державної медичної та соціальної допомоги в Польщі.

"Наше початкове припущення полягає в тому, що фонд, який ми створимо, становитиме близько 8 млрд злотих. Він буде фінансувати найневідкладніші постачання та житло, а також доступ до ринку праці, соціальних виплат та освіти", – сказав міністр Лукаш Шрайбер.

Законопроєкт, який також передбачатиме одноразову допомогу в розмірі 300 злотих для кожного біженця та фінансову допомогу для поляків, які приймають українців, має бути схвалений польським парламентом 8 березня в рамках прискореної законодавчої процедури. Сім'я, яка приймає біженців з України, зможе отримувати до 1200 злотих щомісяця протягом двох місяців.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща може розраховувати на фінансову допомогу з-за кордону, щоб компенсувати кошти, які Варшава виділила для біженців.

"Цей законопроєкт передусім має на меті запропонувати якийсь замінник нормального життя для всіх тих людей, які приїхали до Польщі", – сказав Моравецький після ухвалення законопроєкту його урядом.