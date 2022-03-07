Нацбанк заборонив виплату дивідендів акціонерам страхових компаній
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Національний банк України (НБУ) зобов'язав страхові компанії не здійснювати виплат бонусів, премій та інших додаткових матеріальних винагород керівникам, крім виплат, які є фіксованими складовими винагороди.
Відповідну норму закріплено постановою правління Національного банку №39 від 6 березня, якою також врегульовані інші питання діяльності учасників ринку небанківських фінпослуг, колекторських компаній та інкасаторів на час війни, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Рішенням Нацбанку також забороняється здійснення виплат дивідендів акціонерам/учасникам, крім виплати дивідендів за привілейованими акціями, а також операцій, які можуть призвести до невиконання нормативів платоспроможності та достатності капіталу та/або нормативу ризиковості операцій.
Постановою закріплено, що розгляд інформації та пакетів документів, поданих до НБУ до 24 лютого 2022 року в рамках процедур, визначених Положенням про ліцензування та реєстрацію, зупинено з 24 лютого 2022 року та поновиться з наступного робочого дня після завершення дії указу 64/2022 "Про запровадження військового стану в Україні", без повідомлення заявника.
Крім того, голова правління, голова та члени наглядової ради, головний бухгалтер об'єднаної кредитної спілки, страховика, призначені після 1 січня 2022 року, вступають на посаду до отримання погодження з боку Національного банку. Документи щодо погодження таких осіб подаються до Національного банку протягом місяця з дати завершення дій указу 64/2022.
Також протягом місяця після завершення дії указу подають документи особи, які придбали або збільшили після 1 січня 2022 року значну участь у статутному капіталі страховика.
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