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Росія відмовилася повертати валютні борги країнам ЄС, Швейцарії та Японії

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Росія відмовилася повертати валютні борги країнам ЄС, Швейцарії та Японії

Російський уряд затвердив перелік іноземних держав і територій, які "здійснюють недружні дії". Цим країнам Росія не виплачуватиме борги в іноземній валюті.

Як повідомили у пресслужбі уряду РФ, відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, передає російський Інтерфакс.

Згідно з документом, до переліку увійшли держави-члени Європейського Союзу, Австралія, Албанія, Андорра, Великобританія (включаючи острів Джерсі та підконтрольні заморські території – острів Ангілья, Британські Віргінські острови, Гібралтар), Ісландія, Канада, Ліхтенштейн, Мікронезія, Мона, Норвегія, Республіка Корея, Сан-Марино, Північна Македонія, Сінгапур, США, Тайвань, Україна, Чорногорія, Швейцарія та Японія.

В уряді РФ зазначили, що цей перелік підготовано на виконання указу російського президента від 5 березня "Про тимчасовий порядок виконання зобов'язань перед деякими іноземними кредиторами".

Російський уряд нагадує, що згідно з цим указом, російські громадяни, компанії, сама держава, його регіони та муніципалітети, що мають валютні зобов'язання перед зарубіжними кредиторами з переліку недружніх країн, можуть розплатитися за ними у рублях. Для цього боржник має попросити російський банк створити спеціальний рублевий рахунок.

Напередодні російська "Роснефть" не змогла провести платежі за облігаціями на суму $2 млрд, сьогодні облігації на $1,3 млрд має погасити "Газпром".

Як повідомлялося, раніше міжнародне агентство Moody's знизило суверенний рейтинг РФ до близькодефолтного рівня "Са" через рішення обмежити зовнішні платежі за суверенним боргом.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Інтерфакс


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07.03.2022 16:52 Відповісти
 
 