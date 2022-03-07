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Французький виробник молочної продукції Danone вирішив продовжити працювати в Росії

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Французький виробник молочної продукції Danone вирішив продовжити працювати в Росії

Французька Danone, один із найбільших виробників молочної продукції, ухвалиа рішення призупинити всі інвестпроєкти в Росыъ.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

При цьому Danone продовжить виробництво та дистрибуцію молочних продуктів та дитячого харчування в Росії.

Компанія також зазначила, що продовжує стежити за розвитком ситуації й наслідуватиме рішення французької влади, з якими вона залишається в тісній координації.

Раніше Danone повідомляла, що не планує йти з російського ринку.

До групи Danone в Росії входять 16 підприємств. У портфель її брендів входять марки "Активіа", "Простоквашино", "Тема", "Растишка" та інші.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Danone


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паскуды, но это ненадолго
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07.03.2022 16:49 Відповісти
В игнор.Полный
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07.03.2022 17:58 Відповісти
 
 