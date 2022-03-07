Користувачі Airbnb забронювали житла в Україні більш ніж на $1,9 мільйона на підтримку українців

Користувачі сервісу Airbnb забронювали житло в Україні на суму понад $1,9 млн, щоб підтримати українців на тлі війни з російськими окупантами.

Про це повідомив співзасновник та гендиректор Airbnb Браян Ческі у Twitter.

"За 48 годин 61 406 ночей було заброньовано в Україні. Це $1,9 млн для хостів, яким потрібна допомога", – написав Ческі.

За його словами, свої будинки для прийому біженців за останній тиждень запропонували понад 11 тис. користувачів платформи.

Як повідомлялося, сервіс бронювання житла Airbnb надасть житло безплатно для 100 тис. українців. Крім того, платформа припинила співпрацю з Росією та Білоруссю.