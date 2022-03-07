Компанія винахідника джинсів припиняє роботу в Росії

Американський виробник одягу Levi Strauss & Co. оголосив про надання гуманітарної допомоги біженцям у Східній Європі на суму понад $300 тис. та про тимчасове припинення комерційної діяльності в Росії.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

"З огляду на величезні потрясіння, що відбуваються в регіоні, які унеможливлюють нормальний бізнес, LS&Co. тимчасово припиняє комерційну діяльність у Росії, включаючи будь-які нові інвестиції. Компанія зобов'язується підтримувати своїх співробітників, партнерів та їхні сім'ї, яких торкнулося це рішеня, в наступні місяці", – вказується у повідомленні.

Згідно з ним, компанія та Фонд Levi Strauss виділяють $200 тис. Міжнародному комітету порятунку, який допомагає підтримувати людей та сім'ї, переміщені внаслідок конфлікту, а бренд компанії Beyond Yoga виділяє $100 тис. компанії CARE, яка також допомагає народу України.

Крім того, компанія пропонує співробітникам подвоїти їх пожертвування, виділивши на ці цілі ще до $200 тис.

Levi Strauss уточнює, що в 2021 році близько 4% загального чистого виторгу компанії було отримано зі Східної Європи, половина з яких була пов'язана з Росією.

"Але будь-які ділові міркування явно другорядні в порівнянні з людськими стражданнями, які зазнають багато", – зазначила компанія.

Levi Strauss & Co – американська компанія, що спеціалізується на пошиві джинсового одягу. Її засновнику Леві Штраусу приписують винайдення джинсів.

Крім того, про планомірне призупинення операцій у Росії заявила американська паперова компанія Sylvamo з фабриками в Європі, Латинській Америці та Північній Америці, 7,5 тис. співробітників і річним оборотом $3,5 млрд.

"Ми зупиняємо операції в Росії. Ми вражені стражданнями та загибеллю людей в Україні і ми продовжуємо сподіватися на негайну угоду про припинення вогню та дипломатичне рішення", – наводяться в повідомленні слова CEO компанії Жан-Мішеля Ріб'єра.

Компанія також оголосила про пожертву у розмірі $250 тис. Міжнародному комітету Червоного Хреста для допомоги народу України.

"Sylvamo продовжить розглядати різні варіанти своєї діяльності в Росії, включаючи продаж або вихід із неї, а також продовжить дотримуватися встановлених законом обмежень та санкцій уряду. Заява не означає, що Sylvamo ініціює будь-які процедури банкрутства або ліквідації в Росії", – вказується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що власник бренду Zara та Massimo Dutti призупиняє роботу в Росії, закривши свої 502 магазини та припинивши онлайн-продажі.