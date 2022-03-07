Visa та Mastercard припинять обслуговувати картки російських банків за кордоном з 10 березня

Російська "дочка" платіжної системи Visa припиняє обслуговування карток в Росії з півночі (за київським часом) 10 березня.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Із 10 березня картки Visa, випущені в Росії, не працюватимуть за кордоном і прийматимуться до оплати в іноземних інтернет-магазинах. Аналогічна ситуація і з картками Mastercard.

Раніше повідомлялося, що міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard одночасно оголосили про припинення роботи на російському ринку.

Карти цих платіжних систем усіх російських банків продовжать працювати всередині країни як завжди, тому що операції з ними з 2015 року обробляє Національна система платіжних карток Росії.

Власникам карток Visa та Mastercard до закінчення їх терміну дії залишаються доступні всі кошти на рахунках, а також всі звичні платіжні операції – оплата покупок, переказ коштів з картки на картку, зняття готівки та інші. За картками міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard, випущеними російськими банками, буде недоступна оплата за кордоном, у тому числі на зарубіжних інтернет-ресурсах.

Великі російські банки після заяв Visa та MasterCard оголосили, що опрацьовують можливість випуску картки "Мир" із китайською UnionPay.