Євросоюз може оголосити нові санкції проти Росії 8 березня, – Bloomberg

Країни Євросоюзу готують новий пакет санкцій щодо Росії, які можуть торкнутися портів і судів, а також технології, що використовуються у військовому секторі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, передає Інтерфакс-Україна.

"Як повідомили люди, знайомі з обговореннями, країни ЄС близькі до завершення узгодження нового пакету санкцій проти Росії, зокрема – дій щодо портів і судів, застосування санкцій до більшої кількості фізичних осіб, а також обмежень на технології, які використовують у військовому обладнанні", – пише агентство.



Крім того, як зазначило одне з джерел, деякі заходи можуть відбутися вже у вівторок 8 березня.



До того ж, пише Bloomberg, ЄС також працює над посиленням санкційного режиму, зокрема, над обмеженням щодо криптовалют, щоб ускладнити їхнє використання для обходу санкцій.

Раніше Євросоюз ухвалив три пакети санкцій, націлених на фінансову систему, галузі високих технологій та еліту Росії. Зокрема, низка російських банків була відключена від мережі SWIFT, а також заблоковані транзакції Центрального банку Росії. Крім того, були призупинені в ЄС російські державні ЗМІ – Russia Today та Sputnik. Водночас до санкційного списку ЄС було додано 26 росіян, зокрема високопосадовців, військових, бізнесменів та пропагандистів.