Відомі фінські виробники сирів та кави позбавляються бізнесу в Росії

Фінський молочний концерн Valio та виробник кави та продуктів харчування Paulig оголосили про вихід з російського ринку через розв’язування війни проти України.

У заяві Valio зазначаться, що "детальний план завершення операційної діяльності знаходиться в стані розробки" і представництво компанії в Росії "докладе всіх зусиль для виконання зобов'язань перед співробітниками та партнерами", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У сформованій безпрецедентно складній економічній та геополітичній обстановці фінська компанія Valio прийняла рішення про вихід з російського ринку. Компанія працювала в Росії більше ста років, але за поточних обставин вважає за неможливе продовження діяльності", – йдеться у заяві Valio.

Фінський виробник кави Paulig також заявив, що почне процес виходу з російського ринку негайно.

"Цей процес буде здійснюватися з належною увагою до співробітників Paulig, клієнтів та місцевого законодавства", – запевнили в компанії.

Paulig констатує, що на Росію та сусідні країни припадає близько 5% виручки компанії.

"Paulig має обсмажувальний завод у Твері, приблизно в 170 кілометрах від Москви. Його продукція продається в основному в Росії. У Paulig працює близько 200 співробітників в Росії", – йдеться у повідомленні.

Російська "дочка" фінського концерну ТОВ "Валіо" виробляє сири на власному заводі в Підмосков'ї та на локальних партнерських потужностях. Потужність заводу Valio у Підмосков'ї розрахована на виробництво 15 тис. тонн продукції на рік.

Paulig – сімейна компанія, що виробляє напої та продукти харчування. Обсмажуванням кави Paulig займається з 1904 року. Компанія також є одним з лідерів у категорії tex-mex у Європі.

Як повідомлялося, за даними МЗС України, понад 110 світових компаній-гігантів вже вийшли з російського ринку, а загалом понад 210 великих компаній вже повністю або частково припинили співпрацю з російськими партнерами. Водночас у МЗС відзначають, що, незважаючи на те, що компанії Visa і Masterсard оголосили про припинення роботи з Росією, деякі лазівки для їх роботи все-таки залишилися.