Українські військові відбили Миколаївський аеропорт, – очільник ОДА
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Українські військові змогли звільнити від російських окупантів Миколаївський міжнародний аеропорт.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.
"Аеропорт наш! Продовжуємо вибивати за іншими напрямками", – наголосив він.
Раніше повідомлялося, що українські військові вибили російських загарбників з міста Миколаєва, а також захопили багато трофейної техніки.
Джерело: Telegram
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