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Українські військові відбили Миколаївський аеропорт, – очільник ОДА

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Українські військові відбили Миколаївський аеропорт, – очільник ОДА

Українські військові змогли звільнити від російських окупантів Миколаївський міжнародний аеропорт.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

"Аеропорт наш! Продовжуємо вибивати за іншими напрямками", – наголосив він.

Раніше повідомлялося, що українські військові вибили російських загарбників з міста Миколаєва, а також захопили багато трофейної техніки.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Telegram


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