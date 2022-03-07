Українські військові відбили Миколаївський аеропорт, – очільник ОДА

Українські військові змогли звільнити від російських окупантів Миколаївський міжнародний аеропорт.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

"Аеропорт наш! Продовжуємо вибивати за іншими напрямками", – наголосив він.

Раніше повідомлялося, що українські військові вибили російських загарбників з міста Миколаєва, а також захопили багато трофейної техніки.