На Харківське авіаційне підприємство впав російський літак, – Нацполіція

У понеділок, 7 березня, Нацполіцію в Харківській області повідомили, що на території Харківського державного авіаційного виробничого підприємства впав ворожий літак збройних сил РФ.

Про це повідомив начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції області Сергій Болвінов у Facebook.

"Будівлі підприємств пошкоджено. Загиблих та поранених на місці не виявлено", – наголосив він.

Зазначається, що слідчі відділу спеціальної поліції проводять огляд місця події, усі матеріали будуть скеровані до УСБУ.