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На Харківське авіаційне підприємство впав російський літак, – Нацполіція

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На Харківське авіаційне підприємство впав російський літак, – Нацполіція

У понеділок, 7 березня, Нацполіцію в Харківській області повідомили, що на території Харківського державного авіаційного виробничого підприємства впав ворожий літак збройних сил РФ.

Про це повідомив начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції області Сергій Болвінов у Facebook.

"Будівлі підприємств пошкоджено. Загиблих та поранених на місці не виявлено", – наголосив він.

Зазначається, що слідчі відділу спеціальної поліції проводять огляд місця події, усі матеріали будуть скеровані до УСБУ.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Facebook


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07.03.2022 15:16 Відповісти
 
 