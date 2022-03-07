Німецький власник мережі METRО відмовився зупинити роботу в Росії у відповідь на заклик "METRO Україна"

Німецька корпорація METRO AG відмовилася призупинити роботу мережі своїх гіпермаркетів в Росії.

Про це йдеться у відповіді керівництва METRO AG на офіційний лист ради директорів "METRO Україна", повідомляє пресслужба українського підрозділу корпорації.

В компанії заявляють, що 2 березня рада директорів "METRO Україна" звернулася з офіційним листом від імені всіх наших співробітників до керівництва METRO AG у Дюссельдорфі з вимогою негайно закрити бізнес на території РФ.

"У відповідь від штаб-квартири ми отримали поки що негативну відповідь, з посиланням на те, що 10 000 співробітників у росії залишаться без роботи, а санкції, які вводить цивілізований світ у відповідь на агресію росії, повинні впливати на керівництво країни та її економіку, а не на населення", – зазначається у повідомленні.

"Компанія "МETRO Україна" категорично не згодна з позицією своєї материнської компанії. Наша позиція щодо необхідності закриття бізнесу METRO в росії залишається незмінною" ,– наголошують в українському підрозділі корпорації.

Водночас в "METRO Україна" зазначають, що гіпермаркети мережі продовжують працювати та забезпечувати продуктами та всіма необхідними товарами українців.

"Окрім цього, усі товарні запаси наших зачинених торговельних центрів у Маріуполі та Харкові було передано теробороні та місцевим громадам. Україну підтримує величезна кількість колег з ринків METRO за кордоном, які надають гуманітарну допомогу та фінансову підтримку тим, хто був вимушений тимчасово виїхати з України, а також надають пряму підтримку українців продуктами першої необхідності через "Червоний Хрест", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, підрозділ "METRO Україна" входить до складу міжнародної компанії METRO AG, що представлена у понад 30 країнах світу.

Компанія "Метро Кеш енд Керрі Україна" заснована у 2003 році. Станом на початок минулого року об'єднувала 23 класичні центри оптової торгівлі METRO Cash&Carry у Києві, Вінниці, Житомирі, Полтаві, Львові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Кривому Розі, Маріуполі, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Одесі та Миколаєві, а також три магазини оптової торгівлі "Бери Вези" у Тернополі, Луцьку, Чернігові.