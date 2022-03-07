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Нацбанк прийняв рішення для підвищення курсу готівкової гривні за кордоном

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Нацбанк прийняв рішення для підвищення курсу готівкової гривні за кордоном

Нацбанк України дозволив українським банкам викуповувати у іноземних фінансових установ готівкову гривню за безготівкову іноземну валюту обсягом до еквівалента 1 млн євро на добу.

Відповідні зміни до прийнятої в день запровадження воєнного стану постанови №18 від 24 лютого внесено постановою №36 від 4 березня, передає Інтерфакс-Україна. 

Наразі багато громадян України скаржаться, що курс готівкової гривні за кордоном, особливо у прикордонних районах, де зараз дуже багато українських біженців, занижено у кілька разів порівняно з безготівковим курсом. Це рішення має дозволити підвищити курс готівкової гривні за кордоном.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Інтерфакс-Україна


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