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Окупанти завдали удару по морському порту "Ольвія", – Мінінфраструктури

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Окупанти завдали удару по морському порту

Міністерство інфраструктури заявило, що російські військові завдали удар по морському порту "Ольвія".

Про це пресслужба відомства повідомила у Telegram.

"Щойно завдано удару по морському порту Ольвія. Постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.

У Мінінфраструктури нагадали, що територія, по якій завдано удару, належить на правах концесії катарській компанії QTerminals Olvia.

Як повідомлялося, 2 березня в порту "Ольвія" (Миколаїв) російська ракета влучила у іноземне теплохід Banglar Samriddhi (прапор Бангладеш), який стояв на рейді порту "Ольвія".

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Мінінфраструктури


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7марта 2022

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07.03.2022 16:59 Відповісти
 
 