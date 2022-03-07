Російські війська пошкодили магістральний газопровід, без газу залишився мільйон споживачів, – Оператор ГТС

Через обстріли російських військ пошкоджено магістральний газопровід, через це без газу залишаться близько мільйона споживачів у Донецькій та Запорізькій областях.

Як повідомляє пресслужба "Оператора ГТС України", напередодні диспетчери зафіксували різкий стрибок тиску в газотранспортній системі, який свідчить про пошкодження магістрального газопроводу Краматорськ-Донецьк-Маріуполь внаслідок обстрілів російських окупантів.

"Через неможливість підтримувати тиск, газопровід перекрито, без газопостачання 24 ГРС у регіоні. Близько мільйона споживачів Донецької та Запорізької областей залишаться без газу. Газовики шукають технічні рішення в умовах бойових дій, щоб мінімізувати втрати та повернути газ споживачам. Наразі неможливо приступити до ліквідації аварії через високу інтенсивність бойових дій", – зазначається у повідомлені.

Загалом, за даними Оператора ГТС, у семи областях України станом на 14:00 6 березня внаслідок обстрілів російських військ зупинили роботу 39 газорозподільних станцій у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській та Херсонській областях.

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Як повідомлялося, напередодні "Оператор ГТС України" на вимогу "Київоблгазу" через обстріли газорозподільних мереж російськими військами відключив шість газорозподільних станцій (ГРС) "Ірпінь", "Ворзель", "Блисковиця", "Стоянка", "5 (Гостомель, заводи)", "Чайка". Через це мешканці відповідних населених пунктів у передмісті Києва залишилися без газопостачання.