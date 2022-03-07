Російські олігархи продовжують втрачати мільярди доларів через війну з Україною, – Центр інформбезпеки

Російські олігархи втрачають на війні з Україною мільярди доларів.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.

Із початку бойових дій в Україні найбільше втратив президент та співвласник компанії "Лукойл" Вагіт Алекперов – $10,5 млрд, що становить 54,4% від усіх його статків.

На другому місці опинився гендиректор ПАТ "Северсталь" Олексій Мордашов – $ 5,6 млрд. Замикає трійку лідерів член клану власник Volga Group Геннадій Тимченко із втратою $4,6 млрд.

Ще на $4,5 млрд збіднишав найбагатша людина Росії Володимир Потанін ("Норнікель").

Також по $2 млрд втратили співвласник "Альфа-Банку" Михайло Фрідман та Роман Абрамович.

Як повідомлялося, у перший день вторгнення в Україну, після обвалу фондового ринку Росії, кремлівські олігархи за добу втратили понад $38 млрд.