Зеленський анонсував перший великий пакет допомоги для українських підприємців

Президент Володимир Зеленський оголосив, що уряд працює над першим великим пакетом допомоги для українських підприємців, який зокрема, передбачає низку податкових пом’якшень.

Про це він повідомив під час відеозвернення.

"Уряд України вже працює над тим, як відновити нашу державу після перемоги. Створений спеціальний пакет допомоги бізнесу та працівникам. ФОПи першої та другої групи повністю звільняються від Єдиного соціального внеску. Підприємства та ФОПи третьої групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав ЗСУ та інших захисних формувань, у тому числі тероборони", – зазначив він.

Крім того, президент оголосив про звільнення від сплати податків на землю та орендної плати за землю державної комунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії. Як наголосив Зеленський, усе це на час воєнного стану та ще мінімум на рік після його завершення.

Також відтерміновується сплата податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити.

"І це тільки перша частина великого пакету допомоги, урядової підтримки. Усі керівники центральної влади отримали завдання розробити таку систему дій, що відновлення України було швидким та орієнтувалося на людей", – додав глава держави.

Як повідомлялося, уряд України у співпраці з провідними експертними групами розпочав процес фіксації та оцінки всіх економічних збитків, завданих внаслідок нападу Росії.