Словенія передасть Україні до 5 тисяч станцій інтернету Starlink з усього Євросоюзу

Словенія найближчими днями направить в Україну до 5 тис. станцій супутникового інтернету Starlink Ілона Маска Джерело.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter.

"Словенія збирає всі доступні в ЄС станціі прийому супутникового інтернету StarLink. Розраховують, що до 5000 штук буде відправлено в Україну вже найближчими днями", – написав очільник українського уряду.

Нагадаємо, перша партія станцій Starlink прибула в Україну 28 лютого. Станції також направили "Оператору ГТС", "Укрзалізниці" та Києву.

До того Ілон Маск повідомив у відповідь на запит Федорова повідомив, що сервіси доступу до інтернету через супутники Starlink тепер активні в Україні.

Нагадаємо, оператор супутникового інтернету Ілона Маска Starlink збирається відкрити офіційне представництво в Україні.