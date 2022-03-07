"АрселорМіттал Кривий Ріг" добровільно сплатив до бюджету спірні 2,2 мільярда, справу закрито, – Венедіктова

Комбінат "АрселорМіталл Кривий Ріг" сплатив до бюджету України 2,24 млрд грн, які були предметом кримінального розслідування щодо неповної виплати рентної плати за користування надрами у 2015-2019 роках.

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у Facebook.

"2 млрд 245 млн 721 тис грн. Стільки заплатив "АрселорМіталл Кривий Ріг" до бюджету України для того, щоб в результаті ці кошти були спрямовані на потреби військових. Донедавна прокурори виходили з того, що саме така сума була предметом розслідування в кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків. Ми раді, що всі сторони знайшли спільну мову. Зараз саме час, коли в Україні слід навчитися у всьому знаходити спільну мову. Такого кримінального провадження більше немає", – наголосила вона.

Як повідомлялося, у листопаді 2021 року СБУ вручила одному з топменеджерів компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Йдеться про розслідування СБУ звинувачень щодо "АрселорМіттал Кривий Ріг" у неповній виплаті рентної плати за користування надрами у 2015-2019 роках.

Пізніше у пресцентрі СБУ підтвердили, що підозра топ-менеджеру оголошена за ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 212 (службове підроблення та умисне ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу. У пресслужбі Офісу генпрокурора уточнили, що про підозру повідомлено фінансовому директору – головному бухгалтеру ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". За даними на сайті компанії, посаду фінансового директора з 1 жовтня 2018 року обіймає Сергій Плічко, до цього з лютого 2017 року він виконував обов'язки фіндиректора.

За версією слідства, у 2017-2019 роках підозрюваний вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства, зокрема, щодо нарахування плати за користування надрами двох родовищ залізних руд. Крім того, з грудня 2014 до березня 2019 року через незаконні дії зловмисника підприємство ухилилося від сплати до бюджету рентної плати за користування надрами.

СБУ стверджує, що комплексна судова експертиза встановила, що сума завданих державі збитків через ненадходження до бюджету рентної плати за користування надрами становить понад 2,2 млрд грн.

Як повідомлялося, 8 лютого співробітники Служби безпеки України (СБУ) розпочали перевірку гірничо-збагачувального виробництва на "ArcelorMittal Кривий Ріг". СБУ розслідує справу про умисне заниження менеджментом підприємства податкового зобов'язання щодо рентної плати за користування надрами на 2,2 млрд грн.