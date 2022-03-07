Велика косметична компанія Sephora закриває свої магазини у Росії

Компанія Sephora, що спеціалізується на роздрібному продажу косметики та парфумерії, повідомила про закриття магазинів в Росії, а також припинення онлайн-продажів.

Про це йдеться у заяві компанії в Instagram.

"Ми закриємо наші магазини та е-комерцію упродовж 24 годин", – йдеться у повідомленні. Це означчає, що продажі припиняться з 8 березня.

Водночас Sephora обіцяє підтримати співробітників своїх магазинів та офісів у Росії у "важкі часи".

Зазначимо, що магазини Sephora були відкриті у 34 містах РФ. Компанія належить конгломерату LVMH, який раніше вже повідомив про зупинення своєї діяльності у Росії.