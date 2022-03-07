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Велика косметична компанія Sephora закриває свої магазини у Росії

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Велика косметична компанія Sephora закриває свої магазини у Росії

Компанія Sephora, що спеціалізується на роздрібному продажу косметики та парфумерії, повідомила про закриття магазинів в Росії, а також припинення онлайн-продажів.

Про це йдеться у заяві компанії в Instagram.

"Ми закриємо наші магазини та е-комерцію упродовж 24 годин", – йдеться у повідомленні. Це означчає, що продажі припиняться з 8 березня.

Водночас Sephora обіцяє підтримати співробітників своїх магазинів та офісів у Росії у "важкі часи".

Велика косметична компанія Sephora закриває свої магазини у Росії 01

Зазначимо, що магазини Sephora були відкриті у 34 містах РФ. Компанія належить конгломерату LVMH, який раніше вже повідомив про зупинення своєї діяльності у Росії.

Автор: Юлiя Недашківська
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Це гарна новина. Але і для нас зараз це дуже дорого...
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24.11.2022 22:37 Відповісти
Так, але в нас є альтернатива, можна знайти якісну косметику та парфумерію в інших магазинах. Ось я, наприклад, чудово скупилась у магазині ParfumCity.com.ua, замовила собі класний парфум Lacoste Pour Femme https://parfumcity.com.ua/products/lacoste-lacoste-pour-femme-90-ml , який давно хотіла. І тут дуже багато всього можна знайти за надзвичайно приємними цінами.
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25.11.2022 12:26 Відповісти
 
 