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Ціни на газ у Європі оновили рекорд та досягли $3700 за тисячу кубометрів (оновлено)

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Ціни на газ у Європі оновили рекорд та досягли $3700 за тисячу кубометрів (оновлено)

Спотова ціна газу в Європі вранці в понеділок оновила історичний рекорд, взявши планку $3700 за тисячу кубометрів.

Як свідчать дані біржі ICE Futures, пізніше ціна первищила $3000 за тисячу кубометрів, і станом на 10:34 становила $3700, за ранок газ подорожчав на 67%.

Однак згодом біржові ціни на газ скорегувалися до $2980 за тисяч кубометрів (252 євро за МВт-год), зростання ціни порівняно з попереднім торговим днем становить 32%. 

Ціни на газ у Європі оновили рекорд та досягли $3700 за тисячу кубометрів 01 

Середня ціна на TTF за лютий склалась на рівні $935.

Крім складної ситуації навколо України (ринок вважає, що з кожним днем ​​ризики цього напряму зростають), цього тижня в Європі спостерігається зниження температури та різке зменшення вироблення електроенергії за рахунок відновлюваних джерел – вітрогенерації. Ще одним фактором напруги на ринку стала невизначеність із поставками російського вугілля, ЗПГ та нафти.

Автор: Юлiя Недашківська
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Приплыли..... при том все
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07.03.2022 11:31 Відповісти
А хто не давав Європі девирсифікувати постачання газу і вугілля до цього, га? Пізно всралися панове. Треба було вступатися за Сирію і винести Асада разом з вагнерівцями ***** - уже б проклали газопровід з Катару і чухали б себе нормально... але ж засцяли.
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07.03.2022 11:43 Відповісти
Є один варіант ( ну другий ми не дамо) Відбити рфію від нас і тим оркам прийдеться залити европу газом, щоб не здохнути
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07.03.2022 12:38 Відповісти
Але ж це потрібно нам допомогти... А Европа сидить і труситься- вірніше її політикум
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07.03.2022 12:39 Відповісти
Илон Маск им правильно написал - кончайте плясать под дудуку "зеленых" спонсируемых паРашей и запускайте атомные электростанции.
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07.03.2022 13:17 Відповісти
Отака ціна на газ створена власноруч німеччіной, шредеру нехай спасибі скажуть.
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07.03.2022 15:02 Відповісти
 
 