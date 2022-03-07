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Велика Британія надасть Україні додаткову допомогу на $100 мільйонів

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Велика Британія надасть Україні додаткову допомогу на $100 мільйонів

Великобританія виділить додаткові $100 млн допомоги Україні.

Про це йдеться у повідомленні британського уряду на сайті Даунінг-стріт.

"Великобританія виділяє додаткові $100 млн безпосередньо до державного бюджету України для пом'якшення фінансового тиску, викликаного неспровокованим та незаконним вторгненням Росії", – йдеться у повідомленні.

Ці кошти можуть бути використані для підтримки заробітної плати в державному секторі, що дозволить продовжувати роботу найважливіших державних функцій, а також для підтримки мереж соціального захисту та пенсій для українського народу.

Також зазначається, що прем'єр-міністр Великобританії  Борис Джонсон у понеділок зустрінеться з лідерами Канади Джастіном Трюдо та Нідерландів Марком Рютте для обговорення ситуації в Україні.

Як повідомлялося, Лондон готовий гарантувати кредити на суму до $500 млн для підтримки України та пом’якшення економічних наслідків російської агресії.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Уряд Великої Британії


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