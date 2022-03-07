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Netflix призупиняє роботу в Росії
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Стрімінговий сервіс Netflix призупинив роботу в Росії на знак протесту проти повномасштабного вторгнення в Україну.
Раніше потоковий сервіс оголосив, що призупинить усі майбутні проєкти та придбання з Росії, приєднавшись до зростаючого списку компаній, які розірвали зв’язки з країною, передає Variety.
Netflix також відмовився транслювати 20 російських безкоштовних пропагандистських каналів, які він зобов’язаний розміщувати відповідно до російського законодавства.
Тепер компанія робить додатковий крок у повному припиненні своєї роботи в Росії.
"З огляду на обставини на місці ми вирішили призупинити нашу роботу в Росії", – сказав представник Netflix.
Джерело: Variety
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