"Оператор ГТС" через обстріли відключить від газу 96 тисяч абонентів у Київській області

"Оператор ГТС України" на вимогу "Київоблгаз" відключив шість газорозподільних станцій (ГРС) "Ірпінь", "Ворзель", "Блисковиця", "Стоянка", "5 (Гостомель, заводи)", "Чайка" через обстріли газорозподільних мереж російськими військами.

Про це йдеться в повідомленні "Оператора ГТС".

"96 тис. абонентів у передмістях Киіва втратять газопостачання через обстріли розподільчих мереж російськими загарбниками. На вимогу оператора газорозподільчих мереж АТ "Київоблгаз" "Оператор ГТС" України відключив газорозподільні станції (ГРС) "Ірпінь", "Ворзель", "Блиставиця", "Стоянка", "5 (Гостомель, заводи)", "Чайки". Це означає, що 96 тис. абонентів у передмістях Києва залишаються без газопостачання", – сказано в повідомленні.

Тиску в системі вистачить до ранку 7 березня. Причина – чисельні пошкодження розподільних мереж облгазу внаслідок обстрілів окупантів. Через активні бойові дії співробітники "Оператора ГТС" і "Київоблгазу" не можуть ліквідувати пошкодження.