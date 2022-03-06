Власник брендів Tommy Hilfiger та Calvin Klein закриває магазини в Росії

Американська PVH Corp., що володіє брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's та іншими, прийняла рішення тимчасово закрити свої магазини та призупинити всі комерційні операції в РФ та Білорусі з 7 березня.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Із 28 лютого PVH призупинила роботу своїх онлайн-магазинів у Росії.

При цьому компанія надаватиме підтримку 550 співробітників у РФ – вони продовжать отримувати зарплату.

Раніше про зупинення роботи в РФ оголосили fasion-рітейлери Inditex (мережі Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka), Marks & Spencer, Mango, H&M.