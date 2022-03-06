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Новини Енергетика
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Київська область (89) Донецька область (79) електроенергія (1005) ДТЕК (898)

Відновлено енергопостачання 30 тисяч домогосподарств у Київській та Донецькій областях

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Відновлено енергопостачання 30 тисяч домогосподарств у Київській та Донецькій областях

Енергетики ДТЕК за вихідні відновили енергопостачання для 30 тис. домогосподарств Київської та Донецької областей.

Про це повідомив представник компанії Олександр Шевельов у Facebook.

"30 тисяч родин Київської та Донецької областей знову мають світло в своїх будинках! За вихідні ДТЕК відремонтував мережі, що дають світло 28 тис. родин в 28 містечках та селах Київської області", – сказано в повідомленні.

Зокрема, зі світлом повністю або частково:Бровари, Димер, Вишневе, Васильків, які постраждали через ворожі обстріли.

Також повернули світло 2 тис. родин в Сєверному, Водяному, Опитному та Торецьку Донецької області.

"За вихідні ремонтникам двічі доводилося ремонтувати лінії, що їх живлять, тому що воно знову та знову пошкоджувались ворожими обстрілами", – додав Шевельов.

Джерело:  Facebook
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