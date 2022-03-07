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Кабмін обмежив експорт продовольства
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Україна розширила перелік товарів, дозвіл на експорт яких видаватиме Міністерство економіки, на п'ять позицій: ліцензуванню відтепер підлягає експорт пшениці, кукурудзи, м'яса птиці, курячих яєць та олії.
Відповідну постанову №207, яка розширює перелік ліцензування та квотування експорту та імпорту, що підлягає ліцензуванню у 2022 році, Кабінет міністрів України прийняв на засіданні 5 березня.
Ліцензування введено на експорт пшениці та меслину, кукурудзу, м'ясо курей домашніх, яйця курей домашніх.
Цією ж постановою уряд України ввів нульові квоти на експорт у 2022 році яловичини, жита, вівса, гречки, проса, цукру та солі, придатної для споживання людьми.
Джерело: Кабмін
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хтось собі такий
показати весь коментар07.03.2022 12:33 Відповісти Мені подобається 0
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