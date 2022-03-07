TikTok призупинив роботу в Росії

Соціальна мережа TikTok тимчасово зупиняє роботу в Росії через закон про фейкові новини.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Нашим найвищим пріоритетом є безпека наших співробітників і наших користувачів, і у світлі нового російського закону про "фейкові новини" у нас немає іншого вибору, крім як призупинити пряму трансляцію та новий контент для нашого відеосервісу в Росії, поки ми розглянемо наслідки для безпеки. цього закону. Це не вплине на нашу службу обміну повідомленнями в програмі. Ми продовжуватимемо оцінювати обставини, що розвиваються в Росії, щоб визначити, коли ми зможемо повністю відновити наші послуги з безпекою як нашим головним пріоритетом", – сказано в повідомленні.

"Ще одна світова організація не розуміє, як тепер публікувати очевидну правду, яку в Росії законом назвали "фейком", – написав віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

Як повідомлялося, раніше влада РФ заблокувала соцмережі Facebook і Twitter через поширення правдивої інформації про війну з Україною.

Нагадаємо, раніше Держдума РФ ухвалила закон, який вводить кримінальну відповідальність за поширення інформації, відмінної від офіційної російської пропаганди. Через це роботу в РФ змушені були припинити останні непідконтрольні Кремлю ЗМІ та кореспоненти світових медіа.