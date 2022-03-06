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TikTok призупиняє роботу в Росії

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TikTok призупиняє роботу в Росії

Соціальна мережа TikTok тимчасово зупиняє роботу в Росії через закон про фейкові новини.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Нашим найвищим пріоритетом є безпека наших співробітників і наших користувачів, і у світлі нового російського закону про "фейкові новини" у нас немає іншого вибору, крім як призупинити пряму трансляцію та новий контент для нашого відеосервісу в Росії, поки ми розглянемо наслідки для безпеки. цього закону. Це не вплине на нашу службу обміну повідомленнями в програмі. Ми продовжуватимемо оцінювати обставини, що розвиваються в Росії, щоб визначити, коли ми зможемо повністю відновити наші послуги з безпекою як нашим головним пріоритетом", – сказано в повідомленні.

"Ще одна світова організація не розуміє, як тепер публікувати очевидну правду, яку в Росії законом назвали "фейком", – написав віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

Джерело:  TikTok
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Это хорошо я больше не буду видеть тех кто поддерживает ввод войск и за кадыровцев и орет что мы фашисты,а я им доказывать что они зашли на чужую территорию и бомбят
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06.03.2022 23:14 Відповісти
 
 