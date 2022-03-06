БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1245 відвідувачів онлайн
Новини Аграрний ринок
903 0
продукти (291) експорт (1642)

Україна призупинила експорт м'яса, гречки, цукру та харчової солі

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок

Україна призупинила експорт м'яса, гречки, цукру та харчової солі

Уряд України ввів нульові квоти на експорт, що підлягає ліцензуванню у 2022 році, жита, вівса, гречки, проса, цукру та солі, придатної для споживання людьми.

Про це йдеться у постанові уряду №207 від 5 березня.

Відповідно до внесених ним змін до постанови про перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік №1424 від 29 грудня 2021 року, також введено нульові квоти на експорт живої великої рогатої худоби та її мороженого м'яса, "м'яса та їстівних м'ясних субпродуктів, солоних або в розсолі, сушених або копчених; їстівного борошна з м'яса або м'ясних субпродуктів: м'яса великої рогатої худоби".

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення про обмеження експорту низки соціально-важливих товарів та сировини, з якої вони виробляються, проте не уточнив конкретних товарних груп.

Джерело:  Кабмін
Поділитися:
Дивіться БизнесЦензор у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 