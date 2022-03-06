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Кабмін заборонив нарахування штрафів за несвоєчасну оплату комуналки

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Кабмін заборонив нарахування штрафів за несвоєчасну оплату комуналки

Кабінет міністрів ухвалив рішення про заборону нарахування та стягнення штрафів/пені за несвоєчасну або неповну оплату послуг ЖКГ населенням.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства розвитку громад та територій України, передає Інтерфакс-Україна.

"Нарахування та стягнення штрафів чи пені, інфляційних нарахувань, відсотків річних у разі несвоєчасної чи неповної оплати житлово-комунальних послуг населенням – заборонено. Водночас надання комунальних послуг у разі несплати чи оплати не в повному обсязі припинено не буде", – сказано в повідоменні.

Водночас, у міністерстві зазначають, що оплата за комунальні послуги є в сьогоднішніх умовах великою допомогою та підтримкою комунальних служб, які працюють зараз у надскладних обставинах та потребують ресурсів.

Джерело:  Інтерфакс-Україна
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