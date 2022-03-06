Освітні платформи Coursera та EdX припиняють співпрацю з Росією

Освітні платформи Coursera та EdX припиняють співпрацю з Російською Федерацією.

Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет у Telegram.

Керівництво обох платформ обурене вторгненням військ РФ і повністю підтримує Україну.

Як повідомляється, Coursera for Campus, за співпраці з МОН, відтепер доступна для всіх українських закладів вищої освіти та студентів. Це означає, що доступ до понад 5200 курсів і 2200 проєктів від провідних університетів і партнерів Coursera надається безкоштовно.

Платформа Coursera призупиняє розміщення всього існуючого контенту російських університетів і партнерів із галузі, а також обмежує доступ до курсів, спеціалізацій і ступенів. Російські організації більше не зможуть реєструватися на платформі та розміщувати нові матеріали.

Платформа EdX теж запроваджує санкції та негайно зупиняє публікацію курсів на EdX, які пропонують російські університети.

Із метою підтримки закладів освіти та студентів України МОН разом з EdX працює над наданням безкоштовного доступу до понад 1600 онлайн-курсів і програм від провідних світових установ і компаній на EdX Online Campus.