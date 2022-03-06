США та Європа розглядають відмову від імпорту російської нафти, – Блінкен
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США разом із союзниками в Європі розглядають можливість відмовитися від імпорту російської нафти як подальшу реакцію на вторгнення Росії в Україну.
Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен в інтерв'ю каналу CNN, передає Інтерфакс-Україна.
"Зараз ми розмовляємо з нашими європейськими партнерами та союзниками та розглядаємо скоординований шлях у перспективі заборони імпорту російської нафти", – сказав Блінкен.
Він додав, що для введення такого заходу необхідно переконатися, що на ринку достатньо нафти.
Раніше повідомлялося, що адміністрація США обговорює можливість ввести заборону на імпорт неочищеної нафти з Росії.
До того канадський прем'єр Джастін Трюдо заявив, що Канада має намір запровадити заборону на імпорт нафти з Росії.
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