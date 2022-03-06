МОЗ дозволило продавати більшість рецептурних ліків без рецепта
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Міністерство охорони здоров'я наказом №413 від 4 березня на період військового становища дозволило відпуск більшості рецептурних препаратів без рецепта лікаря за винятком наркотичних та психотропних засобів.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook.
Також суттэво лібералізується робота аптек, що мають виробництво лікарських засобів.
Ляшко також повідомив про проведений моніторинг цін на лікарські засоби в аптечних мережах, за результатами якого було проведено зустріч із власниками найбільших мереж.
"Ціни на ліки не повинні й не зростатимуть під час війни", – написав Ляшко.
За його словами, МОЗ також дозволило перевезення та тимчасове зберігання лікарських засобів "Укрзалізниці".
"Ми намагаємося забезпечити постачання ліків у всі куточки нашої країни та вимагаємо створення гуманітарних коридорів у зонах активних бойових дій", – наголосив міністр.
Він додав, що врегульовано питання обліку та табелювання медпрацівників, які через дії окупантів не можуть дістатися до свого закладу охорони здоров'я, але не залишилися вдома, а пішли працювати до найближчої лікарні або до тероборони, а також нормоване питання надання паліативної допомоги та замісної підтримуючої терапії пацієнтам за умов воєнного стану.
Ляшко також повідомив, що уряд у програмі медичних гарантій дозволив аптечним установам формувати звіти в паперовому варіанті та отримувати безперервне фінансування НСЗУ, спростив механізм проведення органами казначейства платежів закладам охорони здоров'я та аптекам, дав можливість виписувати паперові рецепти у разі неможливості виписки електронних.
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